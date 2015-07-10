​Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Монголии

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Цахиагийну Элбэгдоржу.

Как сообщает Report, в письме говорится: "От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника страны. Убежден, что расширение азербайджано-монгольских связей, развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монголии – процветания и благополучия".