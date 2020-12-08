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"Знаменитые учителя Карабаха" – Cулейман Алескеров 

"Знаменитые учителя Карабаха" – Cулейман Алескеров  Сулейман Алескеров родился в 1924 году в Шуше, являющейся колыбелью азербайджанской музыки и культуры
Наука и образование
8 декабря 2020 г. 14:10
Знаменитые учителя Карабаха – Cулейман Алескеров 

Продолжается проект Министерства образования Азербайджана "Знаменитые учителя Карабаха".

Как сообщили Report в министерстве, очередной выпуск посвящен выдающемуся композитору, педагогу, народному артисту Азербайджана Сулейману Алескерову.

Сулейман Алескеров родился в 1924 году в Шуше, являющейся колыбелью азербайджанской музыки и культуры.

Сулейман Алескеров, прозванный творческим деятелем, проникнутым духом Узеирбека, посвятил большую часть своей жизни педагогической деятельности. В различные годы он работал директором музыкального техникума им.А.Зейналлы, возглавлял ансамбль песни и танца, был заведующим отделом искусств в Министерстве культуры, дирижером и художественным руководителем оркестра народных инструментов Государственного комитета телевидения и радио, директором и главным дирижером Театра музыкальной комедии, заведующим кафедрой народных инструментов в Бакинской Музыкальной Академии. С.Алескеров преподавал в Азербайджанской государственной консерватории им.У.Гаджибекова. В последние годы жизни он заведовал кафедрой в Бакинской Музыкальной академии, работал директором Шушинского отделения Академии.

С.Алескеров душой и сердцем был привязан к Карабаху, родной Шуше, где родился и завершил свой жизненный путь. Его произведения у всех на устах. Как говорил сам мэтр, музыкальные произведения хорошего композитора узнают с первых нот.

Проект "Знаменитые учителя Карабаха" является данью памяти прославленным карабахским педагогам.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağın məşhur müəllimləri" – Süleyman Ələsgərov

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