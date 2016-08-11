​Завершился процесс выбора абитуриентами специальностей

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Завершился процесс выбора специальностей абитуриентами, получившими право на участие в конкурсе вузов.

Как сообщает Report, выбрав желаемую специальность, 38 117 абитуриентов по I-IV группе специальностей, подтвердили их.

33 107 из них абитуриенты азербайджанского, а 3 522 - русского сектора. Хотя 440 абитуриентов открыли электронные заявления, они не подтвердили выбор специальностей.

Успешно сдавшие экзамен по выявлению способностей 1488 абитуриентов V группы подтвердили выбор специальности, открыв электронные заявления.

1 299 из них были абитуриентами азербайджанского, 189 - русского сектора.