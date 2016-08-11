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    ​Завершился процесс выбора абитуриентами специальностей

    Более 38 000 абитуриентов подтвердили заявления

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Завершился процесс выбора специальностей абитуриентами, получившими право на участие в конкурсе вузов.

    Как сообщает Report, выбрав желаемую специальность, 38 117 абитуриентов по I-IV группе специальностей, подтвердили их.

    33 107 из них абитуриенты азербайджанского, а 3 522 - русского сектора. Хотя 440 абитуриентов открыли электронные заявления, они не подтвердили выбор специальностей.

    Успешно сдавшие экзамен по выявлению способностей 1488 абитуриентов V группы подтвердили выбор специальности, открыв электронные заявления.

    1 299 из них были абитуриентами азербайджанского, 189 - русского сектора.

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