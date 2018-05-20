Завершились вступительные экзамены для абитуриентов I и IV групп специальностей

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены по I и IV группам специальностей на 2018/2019 учебный год.

Как сообщили Report в пресс-службе Центра, экзамены состоялись в 11 городах – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Гяндже.

Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые абитуриенты не были допущены к экзаменам по причине того, что не имели при себе требуемые документы. Кроме этого, абитуриенты, допустившие действия, противоречащие правилам, были отстранены от экзамена, а их результаты были аннулированы.

Начиная с 21 мая в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и карт ответов.