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    Завершилась реализация 32 проектов, поддержанных в рамках 1-го грантового конкурса по развитию и инновациям в образовании

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Завершилась реализация 32 проектов, поддержанных в рамках 1-го грантового конкурса по развитию и инновациям в образовании.

    Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

    В находящихся в подчинении управления школах осуществили 15 проектов по категории общеобразовательные учреждения и 17 - индивидуальной категории.

    В рамках проектов, реализуемых с 22 сентября в течение 3 месяцев, были проведены конференции, семинары, тренинги, соревнования и просветительские мероприятия, связанные с повышением знаний и навыков педагогов и учащихся, усовершенствованием системы методической работы и пр. вопросами.

    Кроме того были выявлены талантливые школьники, налажено сотрудничество между учебными заведениями и организованы поездки в регионы.

    Основная цель реализации 1-го грантового конкурса по развитию и инновациям в образовании заключается в стимулировании инновационной деятельности и здоровой конкуренции среди учебных заведений и педагогов. 

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