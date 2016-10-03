Завершен проект "Бакинская летняя школа нефти"

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В связи с успешным завершением программы Бакинской летней школы нефти, организованной Бакинской Высшей школой нефти (БВШН), ее участникам были вручены сертификаты об окончании.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, сертификаты восьми участникам программы, среди которых – шесть студентов, обучающихся в различных вузах Германии, вручили вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов и ректор БВШН Эльмар Гасымов.

Приветствуя гостей, вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов поздравил их с успешным окончанием программы и особо подчеркнул, что этот проект осуществляется в БВШН уже во второй раз. Он отметил, что участие в программе студентов из Германии позволило им близко познакомиться с системой высшего образования в Азербайджане на примере БВШН и в целом со страной. Халик Мамедов выразил уверенность, что гости всегда будут помнить Азербайджан как гостеприимную и дружелюбную страну.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение выполнением проекта и участием в нем студентов шести престижных вузов Германии. Во время встречи участники летней школы ознакомились с новым зданием SOCAR.

В рамках академической программы Германии по обмену студентов (DAAD) "На Восток" участие в Бакинской летней школе, организованной БВШН, приняли участие 8 студентов, проходящих обучение в различных вузах Германии. С 14 по 24 сентября участники программы посетили занятия по разным предметам, которые проводили для них профессора и преподаватели БВШН. Для того, чтобы ближе познакомить гостей с Азербайджаном, для них были организованы экскурсии и поездки, в том числе двухдневная поездка в Шеки. Участники летней школы побывали также в Гобустанском государственном исто­ри­ко-ху­дожественном заповеднике, Азербайджанском музее ковра, национальном музее искусств Азербайджана и посетили мечеть Гейдара Алиева. С целью более детального и практического изучения истории нефтедобычи в Азербайджане в рамках программы для ее студентов были организованы ознакомительные поездки на Сангачальский нефтяной терминал, грязевые вулканы, старые нефтяные скважины и в музей нефти.

Финансирование участия в летней школе студентов из Германии было осуществлено программой DAAD "На Восток" по согласованию с Бакинской Высшей школой нефти. Руководителем проекта была сотрудник отдела обеспечения качества БВШН Айтен Шадлинская.