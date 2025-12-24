Замминистра: Религиозная пропаганда в системе образования недопустима

Религиозная пропаганда не должна вестись в системе образования.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов заявил на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

Выступая на панельной дискуссии, посвященной религиозному просвещению в цифровой среде, замминистра подчеркнул, что сегодня практически все школы в стране обеспечены доступом к интернету.

"Однако религиозная пропаганда в системе образования недопустима. В школах и вузах религия изучается в рамках предметов "Жизненные навыки" и истории религий, а основной акцент делается на формирование у учащихся нравственных ценностей", - отметил замминистра.