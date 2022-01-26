О нас
Report Georgia
Аудио новости

Южнокорейские ученые разработали биодатчик, определяющий за полчаса штаммы COVID-19

Южнокорейские ученые разработали биодатчик, определяющий за полчаса штаммы COVID-19 Группа ученых Корейского института науки и технологий разработала скрининговый биодатчик, который за полчаса способен выявлять варианты коронавируса COVID-19.
Наука и образование
26 января 2022 г. 11:30
Южнокорейские ученые разработали биодатчик, определяющий за полчаса штаммы COVID-19

Группа ученых Корейского института науки и технологий разработала скрининговый биодатчик, который за полчаса способен выявлять варианты коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой биодатчик успешно диагностирует коронавирус в течение 30 минут. Более того, он продемонстрировал эффективность, сравнимую с эффективностью ПЦР-теста, который дает результат лишь через несколько часов после проведения процедуры.

Как отмечается, этот высокочувствительный и портативный биодатчик создала группа ученых этого института. Он может обнаруживать штаммы коронавируса через ангиотензинпревращающий фермент (ACE2). ACE2 – это общий для всех известных вариантов COVID-19 рецептор вируса – это белок, через который коронавирус проникает в клетки.

В среду суточный прирост случаев COVID-19 в Южной Корее достиг очередного максимума и составил более 13 тыс. Такой рост связывают со стремительным распространением штамма коронавируса "омикрон". Днем ранее в стране был зарегистрирован 8 571 случай.

В понедельник правительство Южной Кореи подтвердило, что "омикрон" стал доминирующим штаммом в стране – уровень его обнаружения на прошлой неделе превысил 50%.

В соответствии с этим режимом местные больницы и клиники будут проводить тесты и лечить пациентов, а экспресс-тесты на антигены заменят ПЦР-тесты. Последние будут использоваться только для групп высокого риска, в том числе лиц старше 60 лет.

Всего в Южной Корее за время пандемии выявили более 762,9 тыс. случаев коронавируса, около 6,6 тыс. инфицированных скончались.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
25 января 2022 г. 17:38
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
Замглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
ФотоЗамглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
24 января 2022 г. 14:51
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
24 января 2022 г. 10:35
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
24 января 2022 г. 09:34
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi