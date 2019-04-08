ЮНИСЕФ выступил с заявлением по поводу суицида школьницы в Баку

"Потрясшая нас до глубины души трагическая смерть 14-летней Элины еще раз подтвердила, что всем, включая возглавляемую мной организацию, следует больше трудиться во имя защиты чувствительных детей и повышения степени их защищенности".

По сообщению Report, об этом на своем аккаунте в социальной сети написал глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвард.

"Мы не должны высказывать предположения о причинах, приведших к столь трагической развязке, нам следует действовать, чтобы обеспечить защиту детей, находящихся в группе риска. Нужно привлечь опытных детских консультантов, психологов и социальных работников, помогать детям и семьям, находящимся в группе риска. Необходимо разработать специальные программы подготовки социальных работников и протестировать их в некоторых регионах Азербайджана. Я призываю акцентировать внимание на вопросе защиты детей, чтобы предотвратить новые трагедии", - подчеркнул Эдвард Карвард.