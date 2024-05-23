Две школы переданы в подчинение Ходжалинского района

Две общеобразовательные школы переданы в административное подчинение Ходжалинского района.

Две общеобразовательные школы переданы в административное подчинение Ходжалинского района.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к перечню учебных заведений, не входящих в структуру Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования.

Согласно поправкам, слова "общеобразовательная средняя школа №1 села Малыбайли Шушинского района" заменены словами "общеобразовательная средняя школа села Малыбайли Ходжалинского района".

Кроме того, слова "Средняя школа села Гушчулар Шушинского района" была переименована в "Среднюю школу села Гушчулар Ходжалинского района".