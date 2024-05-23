О нас

Две школы переданы в подчинение Ходжалинского района

Две школы переданы в подчинение Ходжалинского района Две общеобразовательные школы переданы в административное подчинение Ходжалинского района.
Наука и образование
23 мая 2024 г. 15:18
Две школы переданы в подчинение Ходжалинского района

Две общеобразовательные школы переданы в административное подчинение Ходжалинского района.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к перечню учебных заведений, не входящих в структуру Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования.

Согласно поправкам, слова "общеобразовательная средняя школа №1 села Малыбайли Шушинского района" заменены словами "общеобразовательная средняя школа села Малыбайли Ходжалинского района".

Кроме того, слова "Средняя школа села Гушчулар Шушинского района" была переименована в "Среднюю школу села Гушчулар Ходжалинского района".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xocalı rayonunun tabeliyinə iki məktəb verilib, birinin adı dəyişdirilib

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi