Азербайджан и Чили обсудили возможности сотрудничества в области астрономии

Азербайджан и Чили обсудили возможности сотрудничества в области астрономии.

Азербайджан и Чили обсудили возможности сотрудничества в области астрономии.

Об этом сообщили Report в посольстве Чили в Азербайджане.

В диппредставительстве отметили, что главный астроном чилийской обсерватории ALMA Дэвид Реболледо и специалист Николас Лира в настоящий момент находятся с визитом в Азербайджане.

В рамках визита специалисты посетили Национальную академию авиации Азербайджана и Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Насреддина Туси.

В обсерватории гости встретились с исполнительным директором Нариманом Исмаиловым и несколькими азербайджанскими астрономами, ознакомились с местным оборудованием, а также поделились опытом и достижениями Чили в области астрономии.

Дэвид Реболледо и Николас Лира вместе с временным поверенным в делах Чили в Азербайджане Джанкарло Алберти также провели встречи с руководством и студентами Бакинского государственного университета и Университета ADA, обсудили возможности сотрудничества в области астрономии, инженерии и космических наблюдений.