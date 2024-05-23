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В прошлом году в Азербайджане обучение 116 471 студента было оплачено государством

В прошлом году в Азербайджане обучение 116 471 студента было оплачено государством В прошлом году в Азербайджане обучение 116 471 студента было оплачено государством.
Наука и образование
23 мая 2024 г. 11:40
В прошлом году в Азербайджане обучение 116 471 студента было оплачено государством

В прошлом году в Азербайджане обучение 116 471 студента было оплачено государством.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

В отчетном году в высших учебных заведениях и других учреждениях государство оплатило обучение 100 726 человек на уровне бакалавра, 12 977 человек - на уровне магистратуры, 2 048 человек - на уровне резидентуры, 619 человек - на уровне докторантуры. Среди них 101 иностранец, обучающийся по двусторонним соглашениям и контрактам.

Всего на 116 471 студента выделено 355,4 млн манатов, из них 220 млн манатов - на обучение, а 135,4 млн манатов - на стипендии.

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Версия на азербайджанском языке Keçən il Azərbaycanda təhsil alan 116 471 tələbənin təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödənilib

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