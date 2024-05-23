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Эмин Амруллаев: Для увеличения числа научных исследований в вузах необходима ​​новая форма финансирования

Эмин Амруллаев: Для увеличения числа научных исследований в вузах необходима ​​новая форма финансирования Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что для проведения в вузах большего числа научных исследований необходимо пересмотреть форму финансирования.
Наука и образование
23 мая 2024 г. 11:36
Эмин Амруллаев: Для увеличения числа научных исследований в вузах необходима ​​новая форма финансирования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что для проведения в вузах большего числа научных исследований необходимо пересмотреть форму финансирования.

Как сообщает Report, об этом он заявил на VI Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-24).

По словам министра, на данный момент ведется большая работа в этом направлении, и о новой форме можно будет говорить в следующем учебном году.

Амруллаев добавил, что сложно обеспечить финансирование научных исследований за счет платы за обучение.

"Сегодня некоторые вузы проводят научные исследования за счет средств, сэкономленных из оплаты на обучение. Лишь в прошлом году была введена пилотная форма финансирования. В результате 8 млн манатов были переданы нескольким высшим учебным заведениям. Главным фактором, определяющим рейтинг любого университета, является весомость и качество научных исследований. Во всем мире уже существуют открытые рейтинги измерения научных исследований. В последние несколько лет в научной работе ряда наших вузов наблюдаются количественные и качественные изменения в лучшую сторону", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Elmi tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsinin yeni forması hazırlanır

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