Вступительные экзамены по II и III группам специальностей пройдут 26 мая

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 26 мая вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 26 мая вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен начнется в 10:00, абитуриенты, прибывшие менее чем за 15 минут до начала - после 09:45, не будут допущены к экзаменам.

В экзамене по II группе специальностей предполагается участие 23 874, а по III группе - 25 104 абитуриентов.