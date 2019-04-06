В Баку бросившаяся с 3-го этажа школы ученица скончалась

В Баку бросившаяся с 3-го этажа школы ученица Елена Гаджиева скончалась в больнице.

Об этом Report сообщила мать погибшей Севиль Гусейнова.

Министерство здравоохранения подтвердило данный факт Report.

Отмечается, что размещенная в реанимационное отделение больницы с диагнозом тяжелая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки и живота, повреждение обеих легких, перелом 4-го правого ребра, компрессионный перелом 5-го грудного позвонка, смещение 9,10 и 11-х грудных позвонков, перелом тазовых костей учащаяся скончалась сегодня от спинального шока, вызванного травматическими повреждениями.

Напомним, что 4 апреля ученица 8-го класса полной средней школы №162, расположенной в Сабаильском районе, бросилась с 3-го этажа школы. Получившая различные телесные травмы пострадавшая была госпитализирована в Клинический медцентр №1 на машине скорой помощи.