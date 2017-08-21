Впервые громадный астероид пролетит на близком расстоянии от Земли

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 1 сентября громадный астероид пройдет рядом с землей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной академии наук Азербайджана, астрономы NASA заявили, что данный пролет астероида будет безопасным.

Астероид под названием Florence пролетит мимо Земного шара на расстоянии 7 млн км.

В связи с этим NASA на своем сайте выложили анимацию в формате gif, показывающую момент прохождения астероида вблизи Земли. Было отмечено, что Florence будет самым большим астероидом, который приближался к Земле до сих пор.

Отметим, что астероид Florence впервые был открыт в 1981 году американским астрономом Шелте Басом.