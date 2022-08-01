Впервые будет проводиться прием в вечерние группы по профобразованию

"В этом году впервые будет проведен прием в вечерние группы по профессиональному образованию".

"В этом году впервые будет проведен прием в вечерние группы по профессиональному образованию".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель и временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

По его словам, по этим группам выделено 920 плановых мест: "В этом году будет проведен прием по пяти новым специальностям. В соответствии с требованиями рынка новые специальности относятся к информационным, коммуникационным направлениям".