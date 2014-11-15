Во Франции умер выдающийся математик ХХ века

Как передает Report, ученый известен революционным вкладом в алгебраическую геометрию, а также значительными достижениями в теории чисел, теории категорий и гомологической алгебре.
Гротендик умер в госпитале в городе Сен-Жирон. Там математик поселился в начале 1990-х годов и стал вести изолированный образ жизни.
Гротендик родился в Германии, в еврейской семье. Его отец, выходец из России, в 1942-м погиб в нацистском лагере.
После войны юноша окончил университет в Монпелье, а затем переехал в Париж, где вошел в состав легендарной группы математиков, работавших под псевдонимом Николя Бурбаки.
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