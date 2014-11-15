Во Франции умер выдающийся математик ХХ века

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Выдающийся французский математик ХХ века Александр Гротендик скончался на 87-м году жизни.

Как передает Report, ученый известен революционным вкладом в алгебраическую геометрию, а также значительными достижениями в теории чисел, теории категорий и гомологической алгебре.

Гротендик умер в госпитале в городе Сен-Жирон. Там математик поселился в начале 1990-х годов и стал вести изолированный образ жизни.

Гротендик родился в Германии, в еврейской семье. Его отец, выходец из России, в 1942-м погиб в нацистском лагере.

После войны юноша окончил университет в Монпелье, а затем переехал в Париж, где вошел в состав легендарной группы математиков, работавших под псевдонимом Николя Бурбаки.