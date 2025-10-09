Венгерский писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2025 году стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Нобелевский комитет.

Премия вручена Краснахоркаи за "убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в Дьюле (Венгрия). Первый его роман "Сатанинское танго" был опубликован в 1985 году. Славу ему также принесли такие романы, как "Меланхолия сопротивления", "Война и война", "С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река", "Возвращение барона Венкхейма".

По сценариям писателя венгерский режиссер Бела Тарр снял пять фильмов, в том числе "Сатанинское танго".

Краснахоркаи - лауреат Международной Букеровской премии 2015 года, лауреат американской "Национальной книжной премии" 2019 года.