    Венгерский писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

    Наука и образование
    • 09 октября, 2025
    • 15:12
    Венгерский писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

    Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2025 году стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Нобелевский комитет.

    Премия вручена Краснахоркаи за "убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства".

    Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в Дьюле (Венгрия). Первый его роман "Сатанинское танго" был опубликован в 1985 году. Славу ему также принесли такие романы, как "Меланхолия сопротивления", "Война и война", "С севера гора, с юга озеро, с запада дорога, с востока река", "Возвращение барона Венкхейма".

    По сценариям писателя венгерский режиссер Бела Тарр снял пять фильмов, в том числе "Сатанинское танго".

    Краснахоркаи - лауреат Международной Букеровской премии 2015 года, лауреат американской "Национальной книжной премии" 2019 года.

    Macar yazıçı ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb

