    Macar yazıçı ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb

    Elm və təhsil
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:13
    Macar yazıçı ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb

    2025-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının laureatı macar yazıçısı Laslo Krasnahorkai olub.

    Bu barədə "Report" Nobel Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Mükafat L.Krasnahorkaiyə "apokaliptik dəhşətin ortasında incəsənətin gücünü təsdiq edən inandırıcı və uzaqgörən yaradıcılığına" görə təqdim edilib.

    Nobel mükafatı Laslo Krasnahorkai ədəbiyyat
    Венгерский писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

