Macar yazıçı ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb
Elm və təhsil
- 09 oktyabr, 2025
- 15:13
2025-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının laureatı macar yazıçısı Laslo Krasnahorkai olub.
Bu barədə "Report" Nobel Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Mükafat L.Krasnahorkaiyə "apokaliptik dəhşətin ortasında incəsənətin gücünü təsdiq edən inandırıcı və uzaqgörən yaradıcılığına" görə təqdim edilib.
