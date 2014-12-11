Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти. Как сообщает Report, поприветствовав гостя, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что отношения между Азербайджаном и Великобританией находятся на высоком уровне. Ректор добавил, что БВШН играет роль в развитии связей между двумя странами в сфере образования. Э.Гасымов также сообщил послу, что в рамках сотрудничества Высшей Школы с британским университетом Хериот-Ваттом преподаватели этого университета принимают активное участие в экзаменационном процессе БВШН.

Э.Гасымов также довел до внимания посла, что БВШН сотрудничает с международными нефтегазовыми компаниями и с удовольствием напомнил о недавней встрече регионального президента BP со студентами вуза. Он сказал, что в будущем этот вуз будет поставщиком основного кадрового потенциала для BP и подобных нефтегазовых предприятий.

Рассказывая об успешном сотрудничестве с британским университетом Хериот-Ваттом, ректор также подчеркнул, что БВШН заинтересована в установлении сотрудничества с научными и образовательными центрами Великобритании. Э.Гасымов также рассказал гостю о новостроящемся современном кампусе Высшей Школы - самом большом кампусе Кавказского региона, который будет сдан в эксплуатацию в следующем учебном году.

Посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг выразил удовлетворения пребыванием в БВШН. Говоря о двусторонних отношениях между Великобританией и Азербайджаном, посол подчеркнул, что связи между двумя странами постоянно развиваются и отметил, что во всех сферах, как в экономической, так и в гуманитарной, эти отношения развиваются по восходящей линии.

Высоко оценив сотрудничество Высшей Школы с университетом Хериот-Ваттом, посол Ирфан Сиддиг отметил, что это взаимодействие является примером для других университетов в расширении связей между двумя странами, а особенно между учебными заведениями. Посол также подчеркнул, что между британскими вузами и БВШН имеются положительные перспективы будущего сотрудничества.

В завершение встречи Э.Гасымов вручил послу И.Сиддигу диплом "Почетного гостя". Отметим, что на встрече также принял участие преподавательский состав британского университета Хериота-Ватта.