    Вафа Ягублу: Логично выбирать директоров школ по новым правилам

    Наука и образование
    • 30 октября, 2025
    • 10:49
    Вафа Ягублу: Логично выбирать директоров школ по новым правилам

    Заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Азербайджана Вафа Ягублу считает логичным выбор директоров школ по новым правилам на четвертом году процесса сертификации педагогов.

    Как сообщает Report, она отмечает, что новые правила предусматривают отбор среди кандидатов, набравших высокие баллы в процессе сертификации, а остальные качества кандидата будут оцениваться на собеседовании.

    "Образовательное учреждение – это место, где, наряду с управленческими навыками, важно глубокое знание основ двух процессов, происходящих в школе, – обучения и освоения знаний. Учитель, владеющий предметом, обладающий педагогическим мастерством и педагогическим чутьем, пользуется в школе особым авторитетом. Если директор школы не обладает теми же качествами, авторитетный учитель становится неформальным лидером учреждения. К сожалению, формальным и неформальным лидерам не всегда удается наладить полноценное сотрудничество и дополнить друг друга. Наиболее оптимальное для коллектива школы – это сделать неформального лидера формальным", - сказала она.

