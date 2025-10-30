İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vəfa Yaqublu: Məktəb direktorlarının seçiminin yeni qaydalarla aparılması məntiqlidir

    Elm və təhsil
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:00
    Vəfa Yaqublu: Məktəb direktorlarının seçiminin yeni qaydalarla aparılması məntiqlidir

    Məktəb direktorlarının seçiminin yeni qaydalar əsasında aparılması məntiqlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Vəfa Yaqublu deyib.

    O bildirib ki, təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin dördüncü ilində məktəb direktorlarının seçiminin yeni qaydalar əsasında aparılması məntiqlidir:

    "Çünki yeni qaydalar sertifikatlaşdırmada (bir qrup müəllim ixtisasına münasibətdə isə MİQ və ya diaqnostik qiymətləndirmədə) yüksək bal toplamış şəxslər sırasından seçimi nəzərdə tutur. Namizədin digər keyfiyyətləri isə müsahibədə dəyərləndiriləcək.

    Təhsil müəssisəsi elə bir qurumdur ki, burada menecerlik qabiliyyəti ilə yanaşı məktəbdə gedən iki prosesin - öyrətmə və öyrənmənin əsaslarını dərindən bilmək vacibdir. Tədris etdiyi fənn üzrə savadı, öyrətmək ustalığı, pedaqoji duyumu olan müəllimin məktəbdə xüsusi nüfuzu var. Məktəb direktorunun eyni keyfiyyətləri olmadıqda, nüfuzlu müəllim müəssisənin qeyri-formal liderinə çevrilir. Formal və qeyri-formal liderlərin düzgün əməkdaşlıq qurması, bir-birini tamamlaması isə, heyif ki, həmişə alınmır. Məktəb kollektivi üçün ən optimal hal qeyri-formal liderin formal lider təyin edilməsidir".

    V.Yaqublu əlavə edib ki, daim öyrənmək və öyrətmək missiyasını rəhbər tutan direktorun ətrafında güclü komandanın yığılması labüddür.

    MÜTDA Vəfa Yaqublu direktor

    Son xəbərlər

    10:27
    Foto

    Abşeron Ticarət Mərkəzi sahibkarlara dəstəyi gücləndirir

    Biznes
    10:22

    Paşinyan: Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üçün artıq heç bir maneə yoxdur

    Region
    10:21

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    10:20

    Aprel ayında Tramp və Si Cinpin arasında növbəti görüş olacaq

    Digər ölkələr
    10:13
    Foto

    Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində bütün evlərdə günəş panelləri quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:10

    AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:05
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:05

    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Şəmkir Regional Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunub

    Sağlamlıq
    10:01

    Azərbaycan Kuboku: "Zaqatala" ilə oyun "Sumqayıt" üçün əlamətdar olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti