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В вузах Азербайджана создадут психологическую службу

В вузах Азербайджана создадут психологическую службу Это нашло отражение в первоначальном варианте нового законопроекта "О высшем образовании"
Наука и образование
21 января 2021 г. 12:10
В вузах Азербайджана создадут психологическую службу

В высших учебных заведениях Азербайджана будет осуществляться психологическая служба.

По информации Report, это нашло отражение в первоначальном варианте нового законопроекта "О высшем образовании".

Завтра, 22 января, на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию будут заслушаны предложения рабочей группы по подготовке проекта нового закона "О высшем образовании".

В заседании примут участие члены комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, ответственные лица Министерства образования, ректоры высших учебных заведений и эксперты в сфере образования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ali məktəblərində psixoloji xidmət yaradılacaq

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