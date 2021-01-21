В вузах Азербайджана создадут психологическую службу

Это нашло отражение в первоначальном варианте нового законопроекта "О высшем образовании"

В высших учебных заведениях Азербайджана будет осуществляться психологическая служба.

По информации Report, это нашло отражение в первоначальном варианте нового законопроекта "О высшем образовании".

Завтра, 22 января, на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию будут заслушаны предложения рабочей группы по подготовке проекта нового закона "О высшем образовании".

В заседании примут участие члены комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, ответственные лица Министерства образования, ректоры высших учебных заведений и эксперты в сфере образования.