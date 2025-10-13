Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В польском вузе преподают "Азербайджанский мультикультурализм"

    Наука и образование
    • 13 октября, 2025
    • 13:46
    В польском вузе преподают Азербайджанский мультикультурализм

    При поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма в Польше началось преподавание предмета "Азербайджанский мультикультурализм".

    Об этом Report сообщили в Центре.

    На факультете востоковедения Варшавского университета впервые были проведены лекции по этому предмету. Предмет преподает проживающая и работающая в Польше азербайджанка, доктор философии по филологии Шахла Кязымова.

    Студентам предоставляется подробная информация о мультикультуральных ценностях Азербайджана, сформировавшейся толерантной среде и политике, проводимой государством в этом направлении. Также рассказывается об этническом и религиозном разнообразии в Азербайджане, примерах мирного сосуществования различных народов и представителей конфессий.

    Отметим, что Варшавский университет является 27-м по счету зарубежным вузом, где преподается предмет "Азербайджанский мультикультурализм". Учебный процесс продлится до конца декабря 2025 года.

