В польском вузе преподают "Азербайджанский мультикультурализм"
- 13 октября, 2025
- 13:46
При поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма в Польше началось преподавание предмета "Азербайджанский мультикультурализм".
Об этом Report сообщили в Центре.
На факультете востоковедения Варшавского университета впервые были проведены лекции по этому предмету. Предмет преподает проживающая и работающая в Польше азербайджанка, доктор философии по филологии Шахла Кязымова.
Студентам предоставляется подробная информация о мультикультуральных ценностях Азербайджана, сформировавшейся толерантной среде и политике, проводимой государством в этом направлении. Также рассказывается об этническом и религиозном разнообразии в Азербайджане, примерах мирного сосуществования различных народов и представителей конфессий.
Отметим, что Варшавский университет является 27-м по счету зарубежным вузом, где преподается предмет "Азербайджанский мультикультурализм". Учебный процесс продлится до конца декабря 2025 года.