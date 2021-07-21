В тающих ледниках Тибета ученые обнаружили древние вирусы

В двух образцах льда возрастом 15 тысяч лет, взятых с Тибетского плато в Китае, ученые обнаружили десятки видов древних вирусов, большинство из которых до сих пор не были известны ученым

В двух образцах льда возрастом 15 тысяч лет, взятых с Тибетского плато в Китае, ученые обнаружили десятки видов древних вирусов, большинство из которых до сих пор не были известны ученым. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Американские биологи из Университета штата Огайо проанализировали керны льда, взятые в 2015 году из ледяной шапки Гулия в западном Китае и обнаружили генетические коды 33 вирусов, четыре из которых уже были идентифицированы ранее, а 28 — абсолютно новые, не похожие ни на какие современные вирусы.

Ледники сохраняют массу информации об истории Земли, поскольку они улавливают из окружающей среды частицы пыли, следы газа, микробы и растительное вещество. Изучая ледяные керны, полученные при бурении ледников, ученые получают данные данные о древнем климате, составе атмосферы и о том, какие виды биологические существовали в различные моменты истории.

"Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами во льду откладывалось множество вирусов, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора статьи Чжи-Пин Чжон (Zhi-Ping Zhong), микробиолога из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома Университета штата Огайо. — Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель — использовать эту информацию для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы — часть этой среды".

По словам ученых, как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. Это очень важная информация, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются в размерах, и по мере их таяния древние вирусы выходят на поверхность.

"Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, — объясняет еще один участник исследования доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома. — У них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях".

Чтобы расшифровать эти сигнатуры, авторы разработали новый сверхчистый метод стерилизации льда, позволяющий изучать генетический материал микробов и вирусов во льду, не загрязняя его, так как заражение современными микробами — серьезная проблема для такого рода исследований.

"Возможно, этот метод поможет нам найти генетические последовательности и в других экстремальных ледовых обстановках, например, на Марсе, Луне, или ближе к нам — в пустыне Атакама", — говорит Салливан.