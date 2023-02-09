В связи со 100-летием Гейдара Алиева состоится конкурс среди школьников

Состоится конкурс “Лучшая презентация”, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Состоится конкурс “Лучшая презентация”, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

В конкурсе могут принять участие учащиеся IX-XI классов общеобразовательных учреждений. Конкурс будет проходить в 2 этапа: районный (городской) и республиканский.

Первый этап пройдет в феврале-марте в районах и городах, второй - в апреле в городе Баку.

Планируется участие 12 человек из города Баку, по 2 из Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира и Абшеронского района, по 1 из других городов и районов, 10 человек из частных общеобразовательных учреждений, находящихся в прямом подчинении Министерства науки и образования.

Победители конкурса будут награждены дипломами, благодарностями и ценными подарками.

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.