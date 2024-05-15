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Глава Госагентства: Количество классов в русском секторе может быть увеличено

Глава Госагентства: Количество классов в русском секторе может быть увеличено На сегодняшний день в русском секторе общеобразовательных школ Азербайджана насчитывается 12 тыс. ученических мест, что полностью отвечает спросу, равному 10 тыс.
Наука и образование
15 мая 2024 г. 13:37
Глава Госагентства: Количество классов в русском секторе может быть увеличено

На сегодняшний день в русском секторе общеобразовательных школ Азербайджана насчитывается 12 тыс. ученических мест, что полностью отвечает спросу, равному 10 тысячам.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

По его словам, количество классов в русском секторе азербайджанских школ может быть увеличено если возникнет такая необходимость.

"В среднем, на сегодня спрос удовлетворен. Но если он изменится в новом учебном году и при наличии необходимого числа педагогов количество классов в русском секторе может быть увеличено", - сказал Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəhbəri: Azərbaycan məktəblərində rus bölməsi üzrə sinif sayı artırıla bilər

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