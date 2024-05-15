В этом году 77 человек из Азербайджана поступили в лучшие университеты мира

В 2024 году на программу обучения за рубежом в Азербайджане подали заявки 220 человек, 77 из них уже приняты в лучшие университеты мира.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация".
Министр отметил, что участие около 40 тыс. школьников в олимпиадах в последние годы помогает увидеть существенные результаты, значительно возросло количество местных студентов, поступивших в ведущие университеты мира:
"Есть студенты, которые поступают в передовые вузы с полной стипендией вне программы обучения за рубежом. Победителей олимпиад среди них больше".