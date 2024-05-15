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В этом году 77 человек из Азербайджана поступили в лучшие университеты мира

В этом году 77 человек из Азербайджана поступили в лучшие университеты мира В 2024 году на программу обучения за рубежом в Азербайджане подали заявки 220 человек, 77 из них уже приняты в лучшие университеты мира.
Наука и образование
15 мая 2024 г. 12:16
В этом году 77 человек из Азербайджана поступили в лучшие университеты мира

В 2024 году на программу обучения за рубежом в Азербайджане подали заявки 220 человек, 77 из них уже приняты в лучшие университеты мира.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация".

Министр отметил, что участие около 40 тыс. школьников в олимпиадах в последние годы помогает увидеть существенные результаты, значительно возросло количество местных студентов, поступивших в ведущие университеты мира:

"Есть студенты, которые поступают в передовые вузы с полной стипендией вне программы обучения за рубежом. Победителей олимпиад среди них больше".

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Версия на английском языке 77 people from Azerbaijan admitted to world's top universities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan 77 nəfər dünyanın top universitetlərinə qəbul olub

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