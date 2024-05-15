В Японии резко выросло число случаев заражения гемолитическим стрептококком

В Японии рекордными темпами растет число случаев заражения гемолитическим стрептококком, который приводит к некрозу конечностей и полиорганная недостаточность.

В Японии рекордными темпами растет число случаев заражения гемолитическим стрептококком, который приводит к некрозу конечностей и полиорганной недостаточности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в основном инфекционная болезнь вызвана бактерией стрептококка группы А, которая поражает главным образом людей в возрасте от 30 лет и старше.

По данным института инфекционных заболеваний Японии, в этом году был зафиксирован 801 случай заражения гемолитическим стрептококком, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Отмечается, что за прошлый год число пациентов с инфекционной болезнью достигло 941, этот показатель стал самым высоким за всю историю регистрации болезни.

Причины такого резкого роста не установлены, однако эксперты отмечают, что на рост могли повлиять снятые коронавирусные ограничения и увеличение числа случаев стрептококковой ангины, которая вызывается таким же типом бактерий.

Заражение может происходить через порезы и открытые раны, рассказал директор Государственной больницы Миэ Танигути Киёсу. Он призвал граждан дезинфицировать раны, а также принимать меры профилактики заражений, такие, как мытье рук.