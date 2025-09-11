Некоторые школы столицы перейдут на онлайн-обучение в период Формулы-1
- 11 сентября, 2025
- 11:51
В период проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 некоторые школы столицы временно перейдут на дистанционный формат обучения.
Как сообщает Report, данную информацию официально подтвердил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.
По словам министра, в настоящее время ведомство проводит переговоры с образовательными учреждениями, которые попадают в зону логистических ограничений. Полный список школ, которые перейдут на онлайн-обучение, будет опубликован в ближайшее время.
