Некоторые школы столицы перейдут на онлайн-обучение в период Формулы-1

В период проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 некоторые школы столицы временно перейдут на дистанционный формат обучения.

Как сообщает Report, данную информацию официально подтвердил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.

По словам министра, в настоящее время ведомство проводит переговоры с образовательными учреждениями, которые попадают в зону логистических ограничений. Полный список школ, которые перейдут на онлайн-обучение, будет опубликован в ближайшее время.