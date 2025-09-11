Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Некоторые школы столицы перейдут на онлайн-обучение в период Формулы-1

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 11:51
    Некоторые школы столицы перейдут на онлайн-обучение в период Формулы-1

    В период проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 некоторые школы столицы временно перейдут на дистанционный формат обучения.

    Как сообщает Report, данную информацию официально подтвердил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.

    По словам министра, в настоящее время ведомство проводит переговоры с образовательными учреждениями, которые попадают в зону логистических ограничений. Полный список школ, которые перейдут на онлайн-обучение, будет опубликован в ближайшее время.

    "Formula 1"lə bağlı bəzi məktəblərdə dərslər onlayn olacaq

