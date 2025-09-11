İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Formula 1"lə bağlı bəzi məktəblərdə dərslər onlayn olacaq

    Elm və təhsil
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:40
    Formula 1lə bağlı bəzi məktəblərdə dərslər onlayn olacaq

    "Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisi günlərində bəzi məktəblərdə dərslər onlayn olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev sentyabrın 11-də media üçün keçirdiyi brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bununla bağlı məktəblərlə danışıqlar aparılır, siyahı açıqlanacaq: 

    "Bu, hər il qəbul edilən qərardır. Ali təhsil müəssisələrinə gəlincə, adətən qərarı universitetlər özü hazırlayıb bizə təqdim edir. Yarış yolunun üzərinə düşən belə universitetlərin sayı da çox azdır".

    Nazir bildirib ki, bu məsələ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə şamil oluna bilər: 

    "Amma "Formula 1" Gəncədə keçirilmir. Ona görə də Gəncə Dövlət Universitetinə niyə şamil olunmalıdır? Eyni zamanda, 6, 132-134 nömrəli məktəblərə bu qərar şamil olunacaq".

    Qeyd edək ki, "Formula 1" Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 19-21-də keçiriləcək.

    Некоторые школы столицы перейдут на онлайн-обучение в период Формулы-1

