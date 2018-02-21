В Сумгайыте, Гяндже и Абшероне во время приема в 1 классы лицеев и гимназий детям будут делать уступки

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "В 2018/2019 учебном году прием в дошкольные группы в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе планируется проводить в электронном формате".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, если при приеме в 1 классы детей, проживающий на территории гимназий и лицеев этих городов и района, потребуется проведение экзамена, родители в связи с этим могут пожаловаться на "горячую линию" министерства образования.

Дж.Валехов отметил, что права обратившихся родителей будут охраняться.

Заведующая сектором информационного обеспечения Управления образования по городу Баку Ильхама Абдуллаева отметила, что в новом учебном году в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе прием в 1-е классы лицеев и гимназий будет проходить без экзаменов: "В Баку при приеме в 1-ые классы лицеев и гимназий в первую очередь будут приниматься дети, проживающие на территории данных заведений".

Она сказала, что дети, проживающие на территории лицеев и гимназий, будут приниматься вне конкурса, т.е. без экзамена. "Дети родителей, проживающих на других территориях, буду приниматься посредством конкурса".