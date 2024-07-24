Члены Коллегии адвокатов Азербайджана стали победителями IV конкурса "Восхождение"

Трое членов Коллегии адвокатов Азербайджана стали победителями lV конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Трое членов Коллегии адвокатов Азербайджана стали победителями lV конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как передает Report, об этом сообщил председатель коллегии Анар Багиров.

Отметим, что финал конкурса этого года прошел 19-21 июля.

В заключительном этапе конкурса в "Баку Экспо Центре" приняли участие 118 кандидатов, из которых 25 набравших наибольшее количество баллов удостоились звания победителей.

По словам Багирова, среди них значатся также трое членов Коллегии адвокатов Шахлар Мамедов, Руфат Мамедханлы и Эйюб Фаталиев.