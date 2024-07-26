Награждены победители четвертого конкурса Yüksəliş

В Университете ADA прошла церемония награждения победителей четвертого конкурса Yüksəliş.

В Университете ADA прошла церемония награждения победителей четвертого конкурса Yüksəliş.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель организационного комитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Yüksəliş Фархад Гаджиев и другие официальные лица.

В ходе выступлений было отмечено, что опыт, знания и контакты, полученные в рамках конкурса, а также годичная программа наставничества окажут существенное влияние на профессиональную жизнь победителей.

Затем председатель оргкомитета, члены и специальные гости наградили победителей этого года дипломами, были сделаны памятные фотографии.