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НАНА организовала мероприятие в селе Агалы Зангиланского района

НАНА организовала мероприятие в селе Агалы Зангиланского района В селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие на тему "Вершина Великого возвращения мудрой политики", совместно организованное Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) и Специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильс
Наука и образование
27 июля 2024 г. 04:38
НАНА организовала мероприятие в селе Агалы Зангиланского района

В селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие на тему "Вершина Великого возвращения мудрой политики", совместно организованное Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) и Специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Об этом Report сообщили в Академии.

В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата Президиума, профсоюза, представители научных учреждений и организаций НАНА, а также уполномоченные лица спецпредставительства президента Азербайджана, преподавательский состав местной сельской школы и представители общественности.

Участники мероприятия сначала ознакомились с сельской школой Агалы. Сотрудник спецпредставительства ознакомил гостей с созданной в школе "смарт-системой". Он предоставил подробную информацию о технологических и инновационных возможностях, созданных для того, чтобы школьники могли овладевать знаниями и навыками современными методами.

Затем выступил директор Центральной научной библиотеки НАНА, доктор философии по технике, доцент Гусейн Гусейнов. Он рассказал о созданной в ЦНБ электронной системе, отметив, что единая информационная база данных является фундаментальным средством для глубоких научных знаний. Директор коснулся реформ, проводимых руководством Академии в этом направлении в последние годы, и сказал, что поставленные задачи успешно выполняются. Г.Гусейнов также сказал, что ЦНБ подарил средней школе села Агалы много книг, что будет иметь важное значение в формировании богатой школьной библиотеки.

В завершение сельской школе Агалы Зангиланского района были переданы более 150 книг и монографий, свыше 200 научных статей, исследовательских работ и информационных средств.

Ученые НАНА и участники мероприятия прогулялись по территории села, побеседовали с жителями, посетили мечеть, построенную в Зангиланском районе, и сделали фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA-nın təşəbbüsü ilə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində tədbir keçirilib

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