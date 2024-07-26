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ЦЧР: В одном из вопросов экзамена по приему учителей не было правильного варианта ответа

ЦЧР: В одном из вопросов экзамена по приему учителей не было правильного варианта ответа Центр человеческих ресурсов при Институте образования выявил ошибку в одном из вопросов на тестовом этапе конкурса по приему на работу учителей, прошедшего 2-10 июля.
Наука и образование
26 июля 2024 г. 11:20
ЦЧР: В одном из вопросов экзамена по приему учителей не было правильного варианта ответа

Центр человеческих ресурсов (ЦЧР) при Институте образования выявил ошибку в одном из вопросов на тестовом этапе конкурса по приему на работу учителей, прошедшего 2-10 июля.

Как сообщили Report в Центре, после многочисленных апелляционных жалоб эксперты пересмотрели тестовые задания и установили, что в одном из вопросов для учителей начальных классов и биологии не было дано правильного варианта ответа.

В этой связи результаты экзаменов кандидатов, подавших апелляционную жалобу, пересмотрены, они могут ознакомиться с итоговыми результатами в своих "личных кабинетах".

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