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В Азербайджане на вступительных экзаменах по двум группам четыре абитуриента показали высокий результат

В Азербайджане на вступительных экзаменах по двум группам четыре абитуриента показали высокий результат На вступительном экзамене по I и IV группам специальностей, проведенном Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана 14 июля, четыре человека набрали высокие баллы, результаты шести - были аннулированы.
Наука и образование
26 июля 2024 г. 21:09
В Азербайджане на вступительных экзаменах по двум группам четыре абитуриента показали высокий результат

На вступительном экзамене по I и IV группам специальностей, проведенном Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана 14 июля, четыре человека набрали высокие баллы, результаты шести - были аннулированы.

Об этом Report сообщили в Центре.

По I группе специальностей наивысший балл (400) набрали два человека - выпускник Сумгайытской гимназии естественных наук Руфат Рагиф оглу Асадов и выпускник средней школы №283 города Баку Али Фаиг оглу Мамедли.

Лучший результат по IV группе (397 баллов) показали также два абитуриента - выпускник средней школы №1 села Большой Бахманли Физулинского района Орхан Талех оглу Аббасов и выпускница средней школы №39 города Гянджа Нурай Эмин гызы Гусейнова.

Из 27 929 абитуриентов (22 889 человек по I группе, 5 040 человек по IV группе), подтвердивших заявку на участие в экзамене, 767 человек (673 человека по I группе, 94 человека по IV группе) на него не явились. Шесть абитуриентов, участвовавших в экзамене, были отстранены за допущенные нарушения, их результаты были аннулированы.

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Версия на азербайджанском языке I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında dörd nəfər yüksək nəticə göstərib, altısının nəticəsi ləğv edilib

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