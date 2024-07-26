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Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительного экзамена, состоявшегося 14 июля, по I и IV группам специальностей (в том числе по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC для III группы специальностей).
Наука и образование
26 июля 2024 г. 21:04
Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительного экзамена, состоявшегося 14 июля, по I и IV группам специальностей (в том числе по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC для III группы специальностей).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Абитуриенты, участвовавшие на экзамене, могут ознакомиться с результатами здесь.

Информацию о результатах экзамена также можно получить посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный на пропускном листе, на номер 7727.

Из 27 929 претендентов (22 889 человек в I группе, 5 040 человек в IV группе), утвердивших заявку на участие в экзамене, 767 человек (673 человека в I группе, 94 человека в IV группе) не участвовали в экзамене. 6 абитуриентов были отстранены от экзамена за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

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Версия на азербайджанском языке I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticəsi elan olunub

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