Утвержден предварительный список лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства

Утвержден предварительный список кандидатов по приему документов в рамках Государственной программы по образованию за рубежом на 2024-2025 учебный год.

Утвержден предварительный список кандидатов по приему документов в рамках Государственной программы по образованию за рубежом на 2024-2025 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, в этом году по результатам конкурса участниками программы стали 295 кандидатов.

99 из них будут учиться в высших учебных заведениях, входящих в десятку лучших в мировых рейтингах.

Отметим, что прием документов на 2024-2025 учебный год осуществляется на основе “Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы”, утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 28 февраля 2022 года.