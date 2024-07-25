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Утвержден предварительный список лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства

Утвержден предварительный список лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства Утвержден предварительный список кандидатов по приему документов в рамках Государственной программы по образованию за рубежом на 2024-2025 учебный год.
Наука и образование
25 июля 2024 г. 15:45
Утвержден предварительный список лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства

Утвержден предварительный список кандидатов по приему документов в рамках Государственной программы по образованию за рубежом на 2024-2025 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, в этом году по результатам конкурса участниками программы стали 295 кандидатов.

99 из них будут учиться в высших учебных заведениях, входящих в десятку лучших в мировых рейтингах.

Отметим, что прием документов на 2024-2025 учебный год осуществляется на основе “Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы”, утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 28 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət hesabına xaricdə təhsil alacaq şəxslərin ilkin siyahısı təsdiqlənib

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