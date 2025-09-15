Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В ряде школ Лачына отметили День знаний

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 14:12
    В ряде школ Лачына отметили День знаний

    В средних школах №2 и имени Адалята Мамедова в городе Лачыне, в школах сел Забух и Сус прошли мероприятия, посвященные 15 сентября - Дню знаний.

    Как сообщает Report, в школе села Забух будут обучаться 104 ученика, из них 10 - в первом классе.

    В школе села Сус будет обучаться 51 ученик, в первом классе - два ученика, а в дошкольной подготовительной группе - 6 детей.

    В средней школе №2 города Лачына обучаются всего 160 учащихся. В новом учебном году в первый класс в этой школе пошли 10 учеников.

     

