В ряде школ Лачына отметили День знаний
Наука и образование
- 15 сентября, 2025
- 14:12
В средних школах №2 и имени Адалята Мамедова в городе Лачыне, в школах сел Забух и Сус прошли мероприятия, посвященные 15 сентября - Дню знаний.
Как сообщает Report, в школе села Забух будут обучаться 104 ученика, из них 10 - в первом классе.
В школе села Сус будет обучаться 51 ученик, в первом классе - два ученика, а в дошкольной подготовительной группе - 6 детей.
В средней школе №2 города Лачына обучаются всего 160 учащихся. В новом учебном году в первый класс в этой школе пошли 10 учеников.
