    Laçında bir neçə məktəbdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:48
    Laçında bir neçə məktəbdə Bilik Günü qeyd olunub

    Laçın rayon Ədalət Məmmədov adına, eləcə də Zabux və Sus, həmçinin Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəblərində 15 sentyabr - "Bilik gün" ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Zabux kənd məktəbində ümumilikdə 104, birinci sinifdə isə 10 şagird təhsil alacaq.

    Sus kənd məktəbində isə ümumilikdə 51, birinci sinifdə iki şagird, məktəbəqədər hazırlıq qrupunda isə 6 uşaq təhsil alacaq. 

    Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə isə ümumi 160 şagird təhsil alır. Yeni tədris ilində 10 şagird məktəbə qədəm qoyub. 

    Laçın “Böyük Qayıdış” Bilik günü

