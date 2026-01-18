Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьников

    Наука и образование
    • 18 января, 2026
    • 14:43
    В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьников

    Районный (городской) этап республиканских предметных олимпиад успешно организован по всей стране. В олимпиаде по VIII–XI классам в общей сложности приняли участие около 48 тыс. школьников.

    Как передает Report, районный (городской) этап прошел во всех городах и районах страны по предметам азербайджанский язык и литература, математика, физика, химия, биология, география и история.

    Данный этап является начальным и важным отборочным этапом олимпиады и включает задания, направленные на оценку уровня знаний учащихся, а также их логического и аналитического мышления. Школьники, показавшие высокие результаты, получат право участия в полуфинальном туре республиканского этапа.

    Основная цель проведения республиканских предметных олимпиад - повышение интереса учащихся к учебным дисциплинам, выявление одаренных школьников и оценка уровня их знаний.

    Отметим, что результаты районного (городского) этапа будут объявлены с 27 января.

    предметная олимпиада уровень знаний
    Respublika fənn olimpiadalarında 48 minə yaxın şagird iştirak edib

    Последние новости

    15:13
    Фото

    В Полицейской академии МВД прошел день открытых дверей

    Наука и образование
    14:59
    Фото

    В Сабунчинском районе изъято около 10 кг марихуаны

    Происшествия
    14:56

    Орбан принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    14:43

    В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьников

    Наука и образование
    14:33
    Фото

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    14:28

    Министр: Британия никогда не признает Гренландию частью США ради отмены пошлин

    Другие страны
    14:12

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    14:00

    В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров

    Другие страны
    13:39

    СМИ: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 5 тыс.

    Другие страны
    Лента новостей