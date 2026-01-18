İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Respublika fənn olimpiadalarında 48 minə yaxın şagird iştirak edib

    Elm və təhsil
    • 18 yanvar, 2026
    • 14:31
    Respublika fənn olimpiadalarında 48 minə yaxın şagird iştirak edib

    Respublika fənn olimpiadalarının rayon (şəhər) mərhələsi ölkə üzrə uğurla təşkil olunub. Olimpiadada VIII–XI siniflər üzrə ümumilikdə 48 minə yaxın şagird iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, rayon (şəhər) mərhələsi Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarix fənləri üzrə ölkənin bütün şəhər və rayonlarında keçirilib.

    Bu mərhələ olimpiadanın ilkin və mühüm seçim mərhələsi olmaqla, şagirdlərin bilik səviyyəsini, məntiqi və analitik düşünmə bacarıqlarını ölçən tapşırıqlardan ibarət olub. Yüksək nəticə göstərən şagirdlər növbəti mərhələ – respublika mərhələsinin yarımfinal turunda iştirak hüququ qazanacaqlar.

    Respublika Fənn Olimpiadalarının keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərin fənlərə olan marağını gücləndirmək, istedadlı şagirləri aşkar etmək və onların bilik səviyyəsini qiymətləndirməkdir.

    Qeyd edək ki, rayon (şəhər) mərhələsinin nəticələri 27 yanvardan etibarən elan ediləcək.

    Fənn olimpiadaları Şagird bilik səviyyəsi
    В республиканских предметных олимпиадах приняли участие около 48 тысяч школьников

    Son xəbərlər

    15:12

    Binəqədidə avtomobil və motosiklet oğurlayan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    15:05

    Qazaxıstanda türk dillərinin tanınması üçün süni intellekt modeli hazırlanıb

    Region
    15:05

    İngiltərə klubu baş məşqçisini yaxın vaxtlarda istefaya göndərməyi düşünür

    Futbol
    14:55
    Foto

    Sabunçuda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    14:52
    Video

    Türkiyədə əməliyyat zamanı 290 kq-a yaxın narkotik aşkarlanıb

    Region
    14:40
    Foto

    Valideyn gözü ilə Polis Akademiyası: gələcəyə açılan qapı

    Elm və təhsil
    14:36

    Binəqədidə evdə yanğın olub, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Hadisə
    14:31

    Respublika fənn olimpiadalarında 48 minə yaxın şagird iştirak edib

    Elm və təhsil
    14:17

    İndoneziyada təyyarənin qalıqları və sərnişinlərdən birinin meyiti tapılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti