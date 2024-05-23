В прошлом году средства, выделенные из госбюджета на детские сады и школы, были использованы в полном объеме

В прошлом году средства, выделенные из госбюджета на детские сады и школы, были использованы в полном объеме

В прошлом году средства, выделенные из государственного бюджета на детские сады и школы, были использованы в полном объеме.

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В прошлом году средства, выделенные из государственного бюджета на детские сады и школы, были использованы в полном объеме. Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год". Отмечается, что в отчетном году из средств, выделенных на образовательную сферу, были полностью использованы средства в размере 332,4 млн манатов, предусмотренные для деятельности 1 664 дошкольных образовательных учреждений, подведомственных Министерству науки и образования. Также по сфере общего образования реализация составила 100% против прогноза в 2066,9 млн манатов. Число образовательных учреждений, на которые был расходован бюджет, составило 4 164 (в том числе 56 интернатов и специальных школ). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram