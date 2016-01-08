В одном из университетов Азербайджана закроют 19 кафедр

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном нефтяном и промышленном университете (АГНПУ) будут проведены структурные изменения и закроются 19 кафедр.

Как сообщает Report, ректор АГНПУ Мустафа Бабанлы отметил, что в университете идет работа по объединению кафедр: "В настоящее время в университете функционируют 47 кафедр. В феврале мы их объединим, после чего останется всего 28 кафедр".

По его словам, в настоящее время обновляются также лаборатории университета.

Ректор подчеркнул, что в будущем в АГНПУ планируется отменить семестровые экзамены в устной форме: "Для этого мы должны быть полностью уверены в честности педагогов и прозрачности экзаменационного процесса. В связи с этим в этом году в университете был проведен эксперимент. Для проведения устных экзаменов из 700 учителей были отобраны всего 14. Деканаты не вмешиваются в их работу. Эти педагоги являются любимцами студентов".

По словам ректора, не исключено, что во время очередных выборов, число учителей, проводящих устные экзамены, увеличится: "Учителя-экзаменаторы выбраны на основании общественного мнения".