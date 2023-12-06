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В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори

В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори В некоторых школах Азербайджана наблюдается частичное снижение посещаемости в связи с ситуацией с распространением кори.
Наука и образование
6 декабря 2023 г. 17:37
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори

В некоторых школах Азербайджана наблюдается частичное снижение посещаемости в связи с ситуацией с распространением кори.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В управлении подчеркнули, что в образовательных учреждениях усилены профилактические меры в целях предотвращения распространения сезонных заболеваний и вирусов.

Сообщается, что по инициативе управления в учебных заведениях постоянно проводятся дезинфекционные работы, и ситуация находится под контролем.

"В общеобразовательных учреждениях усилен контроль, педагогическому коллективу рекомендовано быть более внимательными к любым тревожным состояниям здоровья учащихся", - говорится в сообщении.

В управлении также рекомендовали родителям в случае заражения детей сезонными заболеваниями и вирусными инфекциями изолировать их от других детей до полного выздоровления.

"В ряде школ измеряется температура учащихся и учителей. В некоторых учебных заведениях наблюдается частичное снижение посещаемости из-за выявленных случаев заражения корью. Ситуацию контролируют соответствующие органы. В зависимости от числа заболевших Центр гигиены и эпидемиологии может принять решение о смене формы обучения", - говорится в сообщении.

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