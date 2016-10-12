В НАНА состоялось собрание объединенного института ядерных исследований

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 12 октября в Президиуме Национальной академии наук Азербайджана состоялось собрание Рабочей группы при председателе Комитета полномочных представителей стран-членов Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Как сообщает Report, открыв мероприятие вступительным словом, президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал о сотрудничестве между руководимой им организацией и ОИЯИ. Отметив, что опыт вышеназванной организации в сфере ядерных исследований представляет большой интерес и для отечественных ученых, академик выразил свою уверенность в том, что в дальнейшем это двустороннее сотрудничество будет еще более плодотворным.

Академик Акиф Ализаде подчеркнул, что в связи с "Днями ОИЯИ в Азербайджанской Республике", посвященными 60-летнему юбилею ОИЯИ и 25-летию сотрудничества ОИЯИ с независимым Азербайджаном, в НАНА будут проведены и другие мероприятия. Он сообщил, что на мероприятиях, которые продлятся до 14 октября, наряду с отечественными учеными примут участие около 50-ти представителей стран-членов организации.

Далее мероприятие продолжилось под председательством председателя Комитета полномочных представителей стран-членов ОИЯИ, руководителя Агентства ядерного регулирования Республики Болгария Лачезара Костова.

На мероприятии директор ОИЯИ, академик Виктор Матвеев рассказал о руководимой им организации. Отметив, что в лабораториях ОИЯИ наряду с авторитетными учеными работают также и молодые специалисты, академик добавил, что молодые кадры проходят необходимую им практику на современных ускорительных установках, реакторах и приборах. Академик Виктор Матвеев подчеркнул, что в данном институте, который оказывает большую поддержку странам-членам при их интеграции в мировое научное пространство, успешно представлены и ученые Азербайджана.

Затем Виктор Матвеев выступил с отчетом о деятельности организации.

Мероприятие продолжилось докладами представителей Рабочей группы.