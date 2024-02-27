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В Мингячевире уволен директор школы, бравший взятки у преподавателей

В Мингячевире уволен директор школы, бравший взятки у преподавателей Директор мингячевирской средней школы № 4 Азер Газиев уволен по итогам расследования распространившихся в соцсетях видеокадров, на которых он берет взятку у преподавателя.
Наука и образование
27 февраля 2024 г. 14:41
В Мингячевире уволен директор школы, бравший взятки у преподавателей

Директор мингячевирской средней школы № 4 Азер Газиев уволен по итогам расследования распространившихся в соцсетях видеокадров, на которых он берет взятку у преподавателя.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Приказ об увольнении Газиева подписал директор госагентства Эшги Багиров.

"Агентство провело расследование в связи с распространившимися кадрами, на которых директор средней школы № 4 Мингячевира Азер Газиев берет взятку у преподавателя взамен на увеличение количества учебных часов. В связи с нарушением закона и грубыми проступками при исполнении служебных обязанностей Азер Газиев освобожден от занимаемой должности", - отметили в агентстве.

Ранее в соцсетях распространились кадры с участием Азера Газиева, на которых видно, как он берет деньги у преподавателя и обещает увеличить учебные часы. Распространивший кадры преподаватель школы Хабиба Рахибова заявила, что директор учебного заведения требовал взятку в размере 50 манатов от всех учителей на протяжении нескольких лет.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə məktəb direktoru yol verdiyi pozuntulara görə işdən çıxarılıb

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