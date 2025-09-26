В ММ пройдут общественные слушания по школьным учебникам

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по учебникам азербайджанского языка, литературы и английского языка.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Анар Искендеров на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, о включении в список учебников английского языка попросил министр науки и образования Эмин Амруллаев, который также примет участие в общественных слушаниях.