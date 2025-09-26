Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В ММ пройдут общественные слушания по школьным учебникам

    Наука и образование
    • 26 сентября, 2025
    • 13:55
    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания по учебникам азербайджанского языка, литературы и английского языка.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Анар Искендеров на сегодняшнем заседании комитета.

    По его словам, о включении в список учебников английского языка попросил министр науки и образования Эмин Амруллаев, который также примет участие в общественных слушаниях.

    Nazir Milli Məclisdə ingilis dili dərslikləri ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsini istəyib

